Подгорица, , 23:57 — REGNUM Евроинтеграция является стратегическим обязательством правительства, которое намерено активизировать реформы во всех областях, и особенно в области верховенства права, чтобы Черногория установила европейские стандарты и приблизилась к европейскому качеству жизни, заявила 28 мая главный переговорщик Черногории Зорка Кордич на встрече с послом Финляндии Кимом Ладервитом. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Тем не менее, правительство поблагодарило Финляндию за поддержку вступления стран Западных Балкан в ЕС, а также за экспертную помощь Черногории в этой области.

Главный переговорщик выразила надежду на то, что введение новой методологии, которая нацелена на интенсивный политический диалог и существенные реформы, ускорит вступление Черногории в ЕС, учитывая уникальное положение с точки зрения полной гармонизации внешней политики и политики безопасности ЕС.

По ее словам, Черногория привержена развитию двустороннего сотрудничества и полна решимости проявить настойчивость в процессах реформ, особенно в свете применения новой методологии.

Напомним, новая методология присоединения Сербии требует более пристального внимания к фундаментальным реформам, таким как верховенство закона, основные права, функционирование демократических институтов и реформа государственного управления, а также гармонизация экономических показателей.