Катманду, , 07:39 — REGNUM Альпинисты из США и Китая поставили новые рекорды по восхождению на вершину горы Эверест, сообщает 28 мая Reuters.

Артур Мьюир, 75-летний американец, стал самым взрослым альпинистом покорившим знаменитую вершину. Рекорд был поставлен в воскресенье, 23 мая. До него самым взрослым покорителем Эвереста считался 67-летний Билл Берк, осуществивший восхождение в 2009.

Скоростной рекорд был поставлен Цанг Инь-Хун, 45-летней спортсменкой из Гонконга, которая достигла вершина за 26 часов, став самой быстрой на этом маршруте женщиной. Отметим, обычно на подъем уходит несколько дней и альпинисты останавливаются в нескольких лагерях перед тем, как поднимутся на вершину Эвереста, которая находится на высоте 8 848,86 метров над уровнем моря.

Женщина вышла в путь в 13:20 по местному времени и достигла вершины в 15:10 на следующий день. Таким образом она побила рекорд непалки Пхунджо Джангмы, которая в 2017 году поднялась на гору чуть быстрее, чем за 39 часов.