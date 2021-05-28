Нью-Йорк, США, , 23:40 — REGNUM Создатели сериала «Кобра Кай» про единоборства выложили в сеть новый постер четвёртого сезона шоу. Изображение было опубликовано 28 мая на портале Screen Rant.

Продюсеры проекта дали понять, что в продолжении «Кобра Кай» в роли антагониста Терри Сильвера вернётся актёр Томас Гриффит.

«Теперь начинается настоящая боль», — заявили создатели шоу.

https://twitter.com/WilliamZabka/status/1397925794224119808

Ожидается, что премьера продолжения «Кобра Кай» состоится в 2021 году на потоковом сервисе Netflix. Должность шоураннера проекта занимает Уильям Забка, исполнивший одну из главных ролей в картине «Парень-каратист» 1984 года.

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