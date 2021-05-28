Лос-Анджелес, США, , 23:30 — REGNUM Потоковый сервис paramount Plus выпустил новый трейлер фантастической картины «Бесконечность» (Infinite). Ролик был опубликован 28 мая на YouTube-канале ONE Media.

Главную роль в фильме исполнит Марк Уолберг, на съёмочной площадке к нему присоединились Дилан О’Брайен, Чиветел Эджиофор, Руперт Френд и другие известные актёры. Сюжет расскажет о приключениях мужчины, который в деталях помнит свои прошлые жизни. В основу картины ляжет роман писателяЭрика Майкранца.

Напомним, в качестве режиссёра проекта выступает Антуан Фукуа, ранее снявший триллер «Тренировочный день» и боевики франшизы «Великий уравнитель». Премьера «Бесконечности» состоится 10 июня 2021 года в кинотеатрах США и на сайте Paramount Plus.

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