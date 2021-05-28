Париж, , 23:21 — REGNUM Во Франции инфляция продолжает расти, в мае она повысилась до 1,4% в годовом исчислении. Данное повышение связано с резким ростом стоимости электроэнергии. Об этом 28 мая сообщает Национальный институт статистики Франции Insee.

В мае инфляция во Франции достигла 1,4% после 1,2% в апреле, это связано с повышением цен на электричество. Так как на фоне снижения цен на продовольствие, цены на электроэнергию выросли на 11,8%.

Также по данным Insee, ВВП Франции за первый квартал 2021 года сократился на 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, возвращение экономической активности на докризисный уровень во Франции ожидается «в первой половине или даже в первом квартале 2022 года».

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