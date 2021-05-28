Рига, , 23:19 — REGNUM Сегодня, 28 мая, хозяйка чемпионата мира сборная Латвии встретилась с командой Норвегии в рамках очередного матча группового этапа. Встреча завершилась победой норвежцев по буллитам — 4:3.

Счет встречи был открыт на четвертой минуте — шайбу в ворота сборной Латвии отправил форвард Сондре Ульден. Затем латышам удалось отметиться дважды и завершить первый период с преимуществом в счете — 2:1.

Во втором периоде норвежцы смогли сравнять счет, в меньшинстве отличился форвард Кен-Андре Олимб.

В заключительной 20-минутке команды обменялись по голу. В составе сборной Норвегии на второй минуте периоде отметился Матиас Эмилио Петтерсен, а в середине тайма равенство в счете вернул защитник Кристиан Рубинс.

Решающий буллит в серии штрафных бросков реализовал нападающий сборной Норвегии Микаэль Хага.

На данный момент Латвия занимает четвертое место в таблице группы B, набрав 8 очков после пяти матчей. Норвегия с пятью баллами идет на седьмой строчке.