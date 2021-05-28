Нью-Йорк, США, , 23:16 — REGNUM В шестом сезоне сериала «Люцифер» зрители вновь увидят «скачок» во времени. Об этом 28 мая сообщает сайт передачи Entertainment Tonight.

Журналисты спросил создателей шоу Ильди Модровича и Джо Хендерсона о том, будет ли в продолжении сериала временной скачок, который имел место в пятом сезоне «Люцифера». Продюсеры ответили утвердительно, но не стали говорить о длительности временного перерыва в повествовании. При этом они дали понять, что не собираются «прыгать» слишком далеко.

«Мы просто начнём с Люцифера и Хлои в доме престарелых. Они будут просто… заниматься водной аэробикой», — пошутили Модрович и Хендерсон.

Ранее создатели «Люцифера» сообщили, что производство шестого и финального сезона сериала завершено. Ожидается, что последние серии потоковый сервис Netflix выложит на своём сайте в конце 2021 года.

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