Минск, , 23:15 — REGNUM Белорусские загранучреждения занимаются возвращением культурных ценностей из-за рубежа. Комиссия по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный оборот культурных ценностей, находящихся за пределами Белоруссии 27 мая провела заседание в министерстве культуры, заслушав предложения по совершенствованию деятельности от МИД.

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Заседание провели сопредседатели комиссии — замминистра иностранных дел Сергей Алейник и замминистра культуры Валерий Громада.

«Участники заседания обсудили проблему перемещенных из минских музеев во время Второй мировой войны культурных ценностей, оказавшихся в других странах, внесли рекомендации по активизации работы Комиссии, в том числе по установлению взаимодействия и расширению сотрудничества с зарубежными библиотеками, хранилищами и музеями. По итогам заседания был одобрен план работы Комиссии на ближайшие два года», — проинформировало МИД Белоруссии.

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