Анкара, , 23:15 — REGNUM В Турции, в соответствии с результатами 220 162 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7773 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 164 человека скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 28 мая.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 5 228 322, смертельных случаев — до 47 134.

Было объявлено, что общее количество случаев увеличилось до 5 228 322 человек, общее количество выздоровевших пациентов выросло до 12 284, уровень пневмонии у пациентов составил 3,1%, а число тяжелобольных выросло до 454 000 человек.