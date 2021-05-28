Архангельск, , 23:10 — REGNUM Президент РФ назначил начальником Росгвардии по Архангельской области полковника полиции Андрея Горбунова.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления, сегодня, 28 мая, главу ведомства представили личному составу.

Справка:

Андрей Алексеевич Горбунов родился 24 марта 1969 года в Кемеровской области. Окончил Омскую академию МВД России. В 1992 году поступил на службу в ОМОН ГУВД Кемеровской области, где последовательно прошел должности от бойца до заместителя командира отряда. На руководящих должностях служит более 20 лет. До назначения Указом Президента Российской Федерации на должность начальника Управления Росгвардии по Архангельской области занимал должность заместителя начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу. Неоднократно выполнял служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отличие в охране общественного порядка» и дважды медалью «За отвагу».