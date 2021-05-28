Анкара, , 23:09 — REGNUM Танкер «Рава», временно перекрывший движение по проливу Босфор, вышел в Мраморное море, сообщает 28 мая портал международной системы позиционирования судов Marinetraffic.

С чем именно была связана поломка на судне, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Рава», который шёл из России в Турцию, потерял управление и дрейфовал в сторону берега, пока его не остановило спасательное судно. Босфор оказался заблокирован.

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