Лос-Анджелес, США, , 23:01 — REGNUM Фильм Зака Снайдера «Армия мертвецов» может стать одним из самых успешных проектов потокового сервиса Netflix. Об этом компания сообщила 28 мая на своей Twitter-странице.

Онлайн-кинотеатр отметил, что после премьеры картину посмотрели уже более 72 млн семей, и что «Армия мертвецов», возможно, станет самым просматриваемым фильмом платформы в категории первых четырёх недель.

https://twitter.com/NetflixFilm/status/1398277889150361600

Ранее «Армия мертвецов» возглавила мировой рейтинг Netflix. Стоит отметить, что в США на первом месте картина продержалась лишь около недели, сегодня, 28 мая 2021 года, место лидера заняла анимационная картина «Дом» Тима Джонсона, вышедшая на экраны в 2015 году.

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