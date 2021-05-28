Лос-Анджелес, США, , 22:57 — REGNUM Сегодня, 28 мая, журналист Джон Ховен в своем твиттере сообщил, что нападающий Владимир Ткачев в скором времени может заключить контракт с «Лос-Анджелес Кингз».

По данным источника, 25-летний хоккеист ведет переговоры с представителями «Кингз».

Напомним, что в середине мая хоккеист прекратил сотрудничество со СКА, расторгнув с ними контракт по обоюдному соглашению сторон. После чего агент хоккеиста Шуми Бабаев намекнул об интересе со стороны нескольких клубов НХЛ.

В минувшем сезоне КХЛ Ткачев принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата, набрав 38 (11+27) очков. В плей-офф на его счету 8 (1+7) очков в 11 матчах.