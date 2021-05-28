Минск, , 22:55 — REGNUM «Европейский вещательный союз» (EBU) приостановил членство белорусского государственного пропагандистского холдинга «Белтелерадиокомпания» (БГТРК). Об этом сказано в опубликованном 28 мая заявлении союза.

«EBU внимательно следит за прогрессирующим ухудшением свободы СМИ в Белоруссии, неустанно призывая BTRC, как члена, отстаивать фундаментальные ценности общественных СМИ, в первую очередь — свободу слова, независимость и подотчетность», — сообщил союз.

В заявлении отмечено, что «после спорных выборов» 2020 года в Белоруссии EBU проводит кампанию в защиту независимой журналистики и свободы слова в этой постсоветской республике. Союз открыто поддержал журналистов «Белтелерадиокомпании», протестовавших против вмешательства правительства, внимательно следил за освещением событий своим белорусским членом и выразил БГТРК свою озабоченность.

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«В последние недели EBU был особенно обеспокоен распространением интервью, явно полученных под принуждением. Он также отметил, что другой контент, транслируемый Белтелерадиокомпанией, касающийся текущей ситуации, также вызывает серьезную озабоченность. В свете этих исключительных событий Исполнительному совету не оставалось ничего другого, как предложить приостановить членство БТРК. У последнего теперь есть две недели на то, чтобы отреагировать, прежде чем вступит в силу приостановка его членства в EBU», — сказано в официальном сообщении.

Государственный медиа-холдинг не опубликовал сообщение о приостановлении своего членства, отметив это лишь в своём телеграм-канале. Пропагандисты сообщили, что знакомы с заявлением союза, «официально не получали никаких уведомлений» и вообще у EBU «нет никаких оснований для того, чтобы предъявлять нам обвинения» и «на воре и шапка горит».