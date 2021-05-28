Вашингтон, , 23:15 — REGNUM В марте 2021 года Соединенные Штаты впервые с 1991 года импортировали нефть из Ирана. Каждые сутки страна получала примерно 33 тысячи баррелей, сообщает пресс-служба управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

США импортировали нефть из Ирана с 1973 по 1979 год. Позже поставки стали менее регулярными, а с сентября 2002 по сентябрь 2020, согласно статистике EIA, совсем отсутствовали. В 2018 году Штаты ввели нефтяные санкции против Ирана, но в течение полугода разрешили 8 странам импортировать иранскую нефть.

Отметим, EIA ведет статистику начиная с 1973 года.

Напомним, президент СШАДональд Трамп в 2018 годузаявил о выходе Соединенных Штатов из «ядерной сделки» с Ираном — он сделал заявление и подписал соответствующий указ 8 мая в Белом доме.

Новый глава Белого дома Джозеф Байден заявлял, что он намерен вернуть Вашингтон в «ядерную сделку» по Ирану и в апреле в Вене состоялись непрямые переговоры между США и Ираном, направленные на восстановления «ядерной сделки».

Ранее страны — участницы Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана — Великобритания, Германия, Иран, Китай, Россия и Франция — заявили о готовности совместными усилиями поддержать процесс возвращения США в это соглашение.