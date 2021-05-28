Лос-Анджелес, США, , 22:49 — REGNUM Уиллем Дефо может исполнить в кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой» роль главного антагониста. Об этом 28 мая сообщает портал Comicbook.

Автор портала Collider Джефф Снейдер в своём подкасте сказал, что, по имеющейся у него информации, Зелёный Гоблин, которого сыграет Дефо, будет главным злодеем будущего фильма.

Таким образом, этот персонаж, возможно, станет лидером Зловещей Шестёрки (Sinister Six) — группы суперзлодеев, которые появились в трилогии «Человек-паук» Сэма Рэйми и фильмах «Новый Человек-паук» и «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» Марка Уэбба.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Эмма Стоун опровергла слухи о том, что она исполнит роль Гвен Стейси в картине «Человек-паук: Нет пути домой». Актриса подчеркнула, что она не участвует в этом проекте.

Читайте ранее в этом сюжете: Disney снимет сериал про защитницу Ваканды из фильма «Чёрная Пантера»