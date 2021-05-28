Рига, , 22:45 — REGNUM Сегодня, 28 мая, сборная Белоруссии встретилась с национальной командой Дании в рамках очередного матча группового этапа чемпионата мира в Латвии. Встреча завершилась победой датчан со счетом 5:2.

Белорусы имели минимальное преимущество над соперником в счете после второго периода — 2:1. Однако в заключительной 20-минутке Дании удалось забросить четыре безответные шайбы, подтвердив на табло свое преимущество по количеству нанесенных бросков — 37:18.

В прошедших пяти матчах группового этапа Белоруссия добыла одну победу, обыграв со счетом 1:0 сборную Швеции.