Подгорица, , 22:59 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа выявили 41 новый случай заражения коронавирусом, два человека скончались от COVID-19. Из больницы выписались 98 пациентов. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 28 мая со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории.

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Отмечается, что общее количество выявленных случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 99 518, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 1580 человек.

Напомним, что 27 мая в Черногории было подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.