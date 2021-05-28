Амстердам, , 22:39 — REGNUM Студия Guerrilla Games дала разъяснения по поводу возможных сроков релиза предстоящей игры Horizon Forbidden West. Публикацию разработчики разместили 28 мая на своей Twitter-странице.

Они поблагодарили поклонников за просмотр трансляции, в рамках которой было показано 14 минут игрового процесса Horizon Forbidden West.

«У нас пока нет точной даты релиза, но разработка идет по плану», — заявила Guerrilla Games, добавив, что вскоре геймеры узнают новости о ходе реализации проекта.

https://twitter.com/Guerrilla/status/1398027526505603072

Напомним, с 12 по 15 июня 2021 года пройдёт онлайн-выставка индустрии видеоигр E3 2021. Как отмечают некоторые журналисты, компания Sony официально не будет участвовать, однако не исключено, что Guerrilla Games каким-либо образом выступит на ней.

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