Рига, , 22:36 — REGNUM Несколько хоккейных команд в знак солидарности с хоккеистами из Белоруссии решили снять свои флаги на проходящем в Риге Чемпионате мира, сообщает 28 мая LSM.

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Комментируя решение рижских властей заменить государственный флаг Белоруссии бело-красно-белым у отеля, где остановились белорусские хоккеисты, президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис сказал, что не нужно переносить тему поддержки оппозиции на поле чемпионата.

По его словам, уместно было бы заменить белорусский флаг у здания Рижской думы. Он отметил, что «политики явно используют спорт в своих целях».

Калвитис «В знак солидарности с командой Белоруссии несколько команд тоже выразили желание снять свои флаги. Были и другие проявления, которые побудили организаторов усилить безопасность белорусской команды».

Он добавил, что безопасность флага Латвии может оказаться под угрозой на следующем чемпионате мира по хоккею.

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