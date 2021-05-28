ш. Сержипи, , 23:16 — REGNUM Жертвами пожара, охватившего больницу в городе Аракажу, Бразилия, стали 4 человека, сообщает Associated Press со ссылкой на сообщения местных властей.

Сообщается, что пожар достаточно быстро удалось потушить, но причиной смерти стало вдыхание продуктов горения.

Точное число пострадавших до сих пор не озвучено официально.

Кроме того, стало известно, что 35 пациентов после происшествия перевезли в другие больницы.

Полиция продолжает выяснять причины возгорания.