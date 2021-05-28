Лос-Анджелес, США, , 22:24 — REGNUM В первый вечер после начала кинопроката в США фантастический фильм ужасов «Тихое Место 2» собрал $5 млн. Об этом 28 мая сообщает портал Cinema Blend.

Издание напомнило, что сумма кассовых сборов картины «Годзилла против Конга», которая на фоне эпидемии коронавируса стала первым успешным блокбастером в домашнем прокате, в первый день показов составила $9,6 млн. По оценкам некоторых аналитиков, «Тихое место 2» по итогам первых выходных проката сможет собрать в США от $30 до $50 млн, что будет очень хорошим стартом, если учесть, что в стране открыты ещё не все кинотеатры.

Напомним, бюджет сиквела «Тихого места» составил $61 млн, производство оригинальной картины обошлось в $17 млн. В качестве режиссёра проектов выступил Джон Красински.

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