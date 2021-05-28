Загреб, , 22:38 — REGNUM В Хорватии, в соответствии с результатами 5273 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 538 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 21 человек скончался. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 28 мая.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 95 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2726.

В Хорватии 355 617 человек заразился коронавирусом с начала пандемии 25 февраля 2020 года, а общее число скончавшихся составляет 7992.

Напомним, что раннее 27 мая в Хорватии было подтверждено 538 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 21 смертельный случай.