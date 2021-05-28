28 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Американцы обсудили в Twitter новый экономический план Джо Байдена, который приведёт США к высочайшим расходам со времен Второй мировой войны.

Джейн Спай, , 23:29 — REGNUM Президент США Джо Байден предложил бюджет в размере $6 трлн, который приведёт Соединенные Штаты к высочайшему уровню федеральных расходов со времен Второй мировой войны. В связи с этим дефицит бюджета США составит более $1,3 трлн в течение следующего десятилетия, сообщает The New York Times.

Питер Брейгель Старший. Вавилонская башня. 1563

По данным издания, первый запрос Байдена на посту президента требует, чтобы федеральное правительство потратило $6 трлн в 2022 финансовом году, а общие расходы увеличились до $8,2 трлн к 2031 году.

По словам администрации президента США, деньги будут направлены на финансирование отраслей, имеющих решающее значение для поддержания конкурентоспособности Америки. Указанные отрасли включают в себя не только строение путей сообщения и энергоснабжение, но и доступный уход за детьми и всеобщее дошкольное образование.

«Похоже на статью из «Вавилонской пчелы» (сайт, на котором публикуются сатирические рассказы о текущих событиях и известных общественных деятелях — прим. Д.С.) с названием «Байден перекрывает предыдущий двухтриллионный план ещё лучшим шеститриллионным планом», — написал @Ledoux3533330.

Жадность Цитата из мф Золотая антилопа. Реж. Лев Атаманов. 1954. СССР

Ряд комментаторов отметил, исходя из таких расходов, можно сделать вывод, что в стране всё плохо. Предположили, что причиной плачевной ситуации стал предыдущий президент Дональд Трамп.

«Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Сработает ли это? Остаётся только наблюдать. Что точно не работало, так это сокращение налогов для богатых предыдущим парнем (Дональдом Трампом — прим. Д.С.), пока большинство из нас становилось беднее», — написал @ CbusPaulieD1977.

Некоторые пользователи с недоверием отнеслись к такому решению президента, сказав, что шесть триллионов — настолько большие деньги, что пора следить за тем, куда государство их тратит.

«Я так понимаю, что в отсутствие Иисуса шесть триллионов долларов — это альтернативный способ сигнализировать о конце света… Но, если серьёзнее, то разработка приложений, которые будут способны отслеживать денежный поток от начала и до конца на государственных инфраструктурных проектах, сейчас важна, как никогда», — считает @Delonix14102090.

Многие пользователи считают, что Америка не сможет погасить настолько большой государственный долг, они не понимают, откуда возьмутся деньги, если всё будет происходить законным путём.

«И какой штат Джо продаёт, чтобы оплатить это всё? А что ещё важнее, кому он его продаёт?» — спрашивает @Drtydzlz.

«Дело не в том, насколько много они собираются потратить, а как они собираются заработать денег», — считает @Okay_Mahesh.

«Они не соберут такие деньги, вместо этого они их подделают, они и так уже контролируют печатные станки», — отметил @steveyamo.

Пользователи писали о том, что со своими планами на триллионы долларов Байден введёт страну в такие долги, которые нужно будет выплачивать ещё долго после окончания его срока, при этом в стране наступит экономический апокалипсис.

«Почему он хочет превратить нас в очередную Грецию или Венесуэлу? Инфляция уже набирает обороты, а его расходы только начинают расти. Через 10−12 месяцев всё, что мы покупаем, будет на 10−20 процентов дороже. Мы движемся обратно к инфляции в годы Картера? Они были несчастными», — считает @17HockeyStud.

Инфляция 1923 года в Германии привела к тому, что за один американский доллар давали 4.7 триллиона немецких марок

В комментариях есть и те, кто поддержал Байдена, отметив, что именно при дефиците бюджета экономика действительно работает и страна богатеет. Единственное, что непонятно сторонникам президента — «насколько высокими будут доходы при настолько высоких расходах».

«А сколько доходов от этого получится, они никогда об этом не говорят. Нужно тратить деньги, чтобы их зарабатывать, сбалансированный бюджет так не работает», — считает @asmarshall83.

«Каждый, кто отвечает на это, не имеет ни малейшего представления о том, как работает экономика, о которой они говорят. Нет, лишь то, что Джо тратит много денег, что я и большинство экономистов считаем хорошим, никаким образом не означает, что у нас будет экономическая катастрофа, гиперинфляция или что-либо ещё в этом роде. Я хочу добавить, большие цифры не всегда означают хорошее, нам надо трать деньги в реально хороших целях, но скажем, даже если он растратит их, огромной катастрофы не последует. Но из того, что я видел пока, все выглядит отлично», — прокомментировал @link3rzx.