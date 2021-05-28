Мадрид, , 22:15 — REGNUM Сегодня, 28 мая, защитник Давид Алаба в своем твиттере поделился эмоциями после своего перехода в состав мадридского «Реала». Напомним, что экс-игрок «Баварии» заключил со «сливочными» пятилетний контракт.

«Я покидаю родной клуб ради особенной команды. Я действительно счастлив, это большая честь для меня — присоединиться к «Реалу». Я столкнулся с новым вызовом после стольких лет. Приложу все усилия, чтобы продолжить особую историю клуба», — написал футболист.

В прошедшем сезоне Алаба принял участие в 43 матчах во всех турнирах за мюнхенскую «Баварию» и набрал 6 (2+4) очков по системе «гол+пас».

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро.