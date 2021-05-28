Москва, , 22:08 — REGNUM Под запрет подпадут в России изделия из одноразового пластика — такие как ватные палочки, заявила 28 мая на пленарном заседании IX Невского международного экологического конгресса российский вице-премьер Виктория Абрамченко.

Выступая с докладом «Экология планеты — устойчивое развитие», Абрамченко сказала:

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов, таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда».

Она добавила, что к 2030 году в России «в индустрии замкнутого цикла» будет создано около сотни тысяч новых рабочих мест.

Читайте ранее в этом сюжете: В России могут запретить ватные палочки и пластиковую посуду