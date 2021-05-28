Париж, , 22:06 — REGNUM Релиз игры Far Cry 6 на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Google Stadia состоится 7 октября 2021 года. Анонсирующий ролик компания опубликовала 28 мая на своём YouTube-канале.

Таким образом, игра выйдет на восемь месяцев позже относительно изначально запланированного срока. Отмечается, что обладатели устаревающих консолей PS4 или Xbox One, купившие игру, впоследствии смогут бесплатно обновить её до версии для консолей нового поколения.

В опубликованном четырёхминутном ролике разработчики впервые показали игровой процесс шестой части Far Cry. Действие игры будет происходить на вымышленной версии острова Куба, геймерам предложат выступить в роли

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