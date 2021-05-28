Вашингтон, , 23:16 — REGNUM Губернатор Штата Калифорния Гэвин Ньюсом назначил самый большой в США приз за вакцинацию от COVID-19. Среди десяти жителей штата будут разыграны $116,5 млн, сообщает 28 мая Associated Press.

Таким образом 10 калифорнийцев получат по $1,5 млн.

Данная инициатива является одним из многих стимулов, которые недавно были запущены по всей территории США, поскольку официальные лица ищут новые способы повысить снижающийся интерес к вакцинации от COVID-19.

Ранее президент СШАДжо Байденпообещал, что к 4 июля 70% взрослых жителей страны получат хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. На этом фоне несколько штатов попытались привлечь как можно больше американцев к вакцинации за счет лотереи и выплат. Например, штат Северная Каролина пообещал заплатить жителям $25 за получение первой дозы вакцины от COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, некоторые американцы отнеслись к подобным лотереям как к «взяткам» и осудили победителей.