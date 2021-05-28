Богота, , 21:54 — REGNUM Сегодня, 28 мая, официальный портал Федерации футбола Колумбии сообщил, что полузащитник Хамес Родригес не примет участие на Кубке Америки в составе национальной сборной.

Полузащитник «Эвертона» был исключен из текущего состава сборной Колумбии из-за своей неудовлетворительной физической формы. Это показало медицинское обследование.

29-летний хавбек также пропустит ближайшие матчи Колумбии в рамках квалификации ЧМ-2022 против Аргентины и Перу.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Англии Хамес принял участие в 23 матчах и набрал в них 10 (6+4) очков по системе «гол+пас».