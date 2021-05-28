Москва, 28 мая 2021, 21:51 — REGNUM Признанная нежелательной в Российской Федерации организация «Открытая Россия», учрежденная проживающим за границей бизнесменом Михаилом Ходорковским, в четверг заявила о самоликвидации. Ее руководство объяснило это желанием защитить сторонников от возможного уголовного преследования за участие в «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК РФ), так как в ближайшее время ответственность по этой статье будет ужесточена. Сторонники ОР продолжат заниматься политикой и участвовать в выборах, а сам господин Ходорковский сосредоточится на медийных и правозащитных проектах.
Решение о ликвидации «Открытой России» было принято ее федеральным советом 27 мая, организация прекращает деятельность, исключает всех членов и прекращает полномочия руководящих органов в 35 региональных отделениях. По словам исполнительного директора ОР Андрея Пивоварова, это связано с ужесточением законодательства о «нежелательных организациях».
Как напоминает издание «КоммерсантЪ», этот термин был введен в законодательство в 2015 году: это иностранная или международная организация, деятельность которой может представлять угрозу основам конституционного строя или безопасности России. За участие в деятельности такой организации было введено административное наказание — штраф до 15 тыс. руб. (ст. 20.33 КоАП). Два вступивших в силу решения суда по этой статье в течение года, так же как и управление такой организацией, могут стать поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 284.1 УК (штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до шести лет). Сейчас Госдума рассматривает законопроект, ужесточающий эту ответственность: уголовное дело будет можно возбуждать после одного вступившего в силу решения суда по административной статье.
Член Комиссии член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Маргарита Павлова прокомментировала реакцию западных СМИ и СМИ-иноагентов на прекращение деятельности признанной нежелательной на территории РФ иностранной НКО «Открытая Россия»."Ранее признанная нежелательной в нашей стране иностранная НКО «Открытая Россия» объявила о прекращении деятельности в России. В ответ мы увидели моментальную скоординированную волну возмущенных публикаций в западных СМИ и СМИ-иноагентах. Такое происходит всегда, когда затрагиваются интересы каких-то элементов сети организаций и людей, обслуживающих интересы внешних политических сил и пытающихся влиять на внутреннюю политику России», — написала сенатор на своем ТМ-канале.