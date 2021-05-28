Москва, , 21:51 — REGNUM Признанная нежелательной в Российской Федерации организация «Открытая Россия», учрежденная проживающим за границей бизнесменом Михаилом Ходорковским, в четверг заявила о самоликвидации. Ее руководство объяснило это желанием защитить сторонников от возможного уголовного преследования за участие в «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК РФ), так как в ближайшее время ответственность по этой статье будет ужесточена. Сторонники ОР продолжат заниматься политикой и участвовать в выборах, а сам господин Ходорковский сосредоточится на медийных и правозащитных проектах.

Решение о ликвидации «Открытой России» было принято ее федеральным советом 27 мая, организация прекращает деятельность, исключает всех членов и прекращает полномочия руководящих органов в 35 региональных отделениях. По словам исполнительного директора ОР Андрея Пивоварова, это связано с ужесточением законодательства о «нежелательных организациях».

Как напоминает издание «КоммерсантЪ», этот термин был введен в законодательство в 2015 году: это иностранная или международная организация, деятельность которой может представлять угрозу основам конституционного строя или безопасности России. За участие в деятельности такой организации было введено административное наказание — штраф до 15 тыс. руб. (ст. 20.33 КоАП). Два вступивших в силу решения суда по этой статье в течение года, так же как и управление такой организацией, могут стать поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 284.1 УК (штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до шести лет). Сейчас Госдума рассматривает законопроект, ужесточающий эту ответственность: уголовное дело будет можно возбуждать после одного вступившего в силу решения суда по административной статье.

Член Комиссии член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Маргарита Павлова прокомментировала реакцию западных СМИ и СМИ-иноагентов на прекращение деятельности признанной нежелательной на территории РФ иностранной НКО «Открытая Россия»."Ранее признанная нежелательной в нашей стране иностранная НКО «Открытая Россия» объявила о прекращении деятельности в России. В ответ мы увидели моментальную скоординированную волну возмущенных публикаций в западных СМИ и СМИ-иноагентах. Такое происходит всегда, когда затрагиваются интересы каких-то элементов сети организаций и людей, обслуживающих интересы внешних политических сил и пытающихся влиять на внутреннюю политику России», — написала сенатор на своем ТМ-канале.

«Звучащие при этом красивые слова о демократии и правах человека не способны скрыть главное — речь идет о внешних силах, отнюдь не дружественных по отношению к нашей Родине и нашему народу. Они недвусмысленно преследуют собственные интересы, используя для этого в качестве прикрытия целую сеть иностранных и российских НКО и СМИ, — отметила Маргарита Павлова, — Моментальная реакция извне на прекращение деятельности «Открытой России», волна возмущенных реакций в иностранных СМИ ясно показывают: она была частью этой сети, не только получала финансирование со стороны господина Ходорковского, но и пользовалась всесторонней поддержкой со стороны внешних антироссийских сил».

«Характерно, что все представители этой сети продвигают одну и ту же повестку. В нее входит не только поддержка захвата политической власти в России марионетками враждебных внешнеполитических игроков, но и очернение нашей истории, достижений и успехов нашего народа, подрыв доверия по отношению к российской государственности как таковой, к российской армии, правоохранительным и силовым структурам, традиционным религиозным конфессиям, а также пропаганда, направленная против семьи и традиционных семейных ценностей, защищаемых Российской Конституцией», — подчеркнула сенатор.

«Иными словами, речь идет не только о попытках перехвата государственной власти, но и о комплексном, системном подрыве национальной безопасности России «на перспективу» — нападках на самоуважение и идентичность нашего народа, его главные нравственные опоры. Зарубежные государства и занимавшиеся антироссийской деятельностью, объявленные нежелательными организации, связанные с ними и проводящие их интересы НКО-сателлиты должны быть лишены возможности заправлять общественно-политическими процессами в нашей стране. Российский народ будет самостоятельно определять свое будущее, без участия зарубежных марионеток. Мы будем стремиться пресечь деятельность всех структур, финансируемых зарубежными государствами и враждебными по отношению к России силами, которые пытаются влиять на наши внутриполитические процессы. Любые каналы подобной деструктивной деятельности должны последовательно перекрываться», — подчеркнула российский политик.

«Защита национальной безопасности и суверенного будущего России требует от нас разумных, разборчивых и вдумчивых, но при этом решительных и последовательных действий», — завершила Маргарита Павлова свой комментарий.