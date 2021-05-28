28 мая 2021 | Время чтения меньше минуты

Ярослав Чингаев, , 22:03 — REGNUM 28 мая в России отмечается профессиональный праздник пограничной службы. Постановлением Совета министров СССР «День пограничника» стал отмечаться с 1958 года, хотя сама пограничная охрана была основана 28 мая 1918 года.

День пограничника в Москве. Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

День пограничника в Москве. Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

День пограничника в Москве. Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

День пограничника в Москве. Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

День пограничника в Москве. Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Несмотря на ограничения массовых мероприятий в Москве из-за пандемии коронавируса, праздник состоялся. Пограничники собрались сегодня в Парке Горького для встречи с однополчанами, вспоминали совместную службу. Не обошлось и без традиционных купаний в фонтане. Из-за праздника в парке было довольно много полицейских. Но сотрудники полиции вели себя корректно и не мешали праздновать «зелёным беретам».

День пограничника в Москве. Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

День пограничника в Москве. Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

День пограничника в Москве. Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

День пограничника в Москве. Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

День пограничника в Москве. Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

День пограничника в Москве. Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM День пограничника в Москве. Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM