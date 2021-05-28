Москва, 28 мая 2021, 21:38 — REGNUM Очень перспективным рынком сбыта российского газа назвал Пакистан заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, передаёт 28 мая RT.
Комментируя подписание Москвой и Исламабадом протокола по строительстве «Пакистанского потока», Фролов сказал:
Он пояснил, что в Центральной Азии наблюдается недостаток запасов газа. Что касается «Пакистанского потока», по нему будет транспортироваться регазифицированный сжиженный природный газ.
Россия работает, отмечает эксперт, над тем, чтобы поставлять «СПГ на мировой рынок — как на Запад, так и на Восток».
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