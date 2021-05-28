Москва, , 21:38 — REGNUM Очень перспективным рынком сбыта российского газа назвал Пакистан заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, передаёт 28 мая RT.

Комментируя подписание Москвой и Исламабадом протокола по строительстве «Пакистанского потока», Фролов сказал:

«Сам по себе этот регион является очень перспективным в плане спроса на газ. То есть Индия, Пакистан, ряд других прилегающих государств являются довольно интересными рынками, которые многие считают одними из главных точек роста для углеводородов на ближайшие годы».

Он пояснил, что в Центральной Азии наблюдается недостаток запасов газа. Что касается «Пакистанского потока», по нему будет транспортироваться регазифицированный сжиженный природный газ.

Фролов «То есть на терминал поступает СПГ, регазифицируется (из жидкого состояния переходит в газообразное), подаётся в газотранспортную систему и дальше подаётся потребителю».

Россия работает, отмечает эксперт, над тем, чтобы поставлять «СПГ на мировой рынок — как на Запад, так и на Восток».

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