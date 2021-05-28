Омск, , 21:31 — REGNUM В пятницу, 28 мая в Омске с участием члена СПЧ, председателя Ассоциации НОМ Александра Брода, представителей общественной палаты, штаба по наблюдению и избирательной комиссии региона прошёл круглый стол, главной темой которого стала подготовка к проведению избирательных кампаний и Единого дня голосования 2021 года.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод рассказал об эффективных инструментах независимого контроля и мониторинга избирательных кампаний, а также о задачах, которые стоят перед экспертным сообществом в предстоящем электоральном цикле.

«Мы стремимся к тому, чтобы в каждом субъекте была создана группа экспертов из авторитетных социологов, правоведов и политологов для того, чтобы формировать профессиональную и объективную оценку всех стадий избирательной кампании: от регистрации и до подведения её официальных итогов», — сообщил Александр Брод.

Также председатель Ассоциации НОМ рассказал, что продолжается работа по информационно — аналитической поддержке экспертного сообщества и правовому просвещению наблюдателей: «Сейчас мы работаем над методическими материалами на тему взаимодействия экспертов с блогосферой и средствами массовой информации, а также наблюдения за дистанционным электронным голосованием. География этой новации расширяется, и мы заинтересованы в том, чтобы избиратели доверяли ей и понимали, как система ДЭГ работает и из чего состоит».

Председатель Общественной палаты Омской области, председатель штаба по общественному контролю за выборами Лидия Герасимова сообщила: «На сегодняшний день, сообщила она, по вопросу сотрудничества в направлении и подготовке наблюдателей соглашения заключили четыре региональных отделения политических партий и двадцать общественных организаций. Обучение наблюдателей по программе ОП РФ и Ассоциации НОМ в регионе проводится с начала марта.

«Мы видим хороший потенциал и настрой Общественной палаты Омской области на серьезную работу по подготовке корпуса наблюдателей к сентябрьским выборам. Есть определённое напряжение в регионе со стороны некоторых политических партий, но, мы рекомендуем, на площадке общественного штаба заблаговременно прорабатывать с ними возможные вопросы», — заключил Александр Брод.