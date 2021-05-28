Москва, , 21:28 — REGNUM Сегодня, 28 мая, бывший генеральный директор московского «Локомотива» Николай Наумов высказал свое мнение о полузащитнике Максиме Мухине после его перехода в состав ЦСКА.

«Мухин — очень перспективный игрок. Каждый раз напоминает мне молодого Игоря Денисова. Максим такого же склада: неуступчивый, крепкий, креативный. Да что там говорить, вырастет в большого мастера.

Это огромная потеря для «Локомотива». Считаю, что недоработал клуб. Нужно было сделать все, чтобы этого игрока удержать», — приводит слова Наумова портал «Спорт-Экспресс».

В минувшем розыгрыше РПЛ 19-летний Мухин принял участие в 10 матчах и не набрал результативных баллов