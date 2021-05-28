Куала-Лумпур, , 23:16 — REGNUM Власти Малайзии приняли решение о введении «абсолютного карантина» в стране, который будет распространятся на все социальные и экономические сектора, сообщает 28 мая CNN со ссылкой на местные СМИ.

Согласно официальному заявлению, с первого июня «все сектора будут закрыты, за исключением экономических и обслуживающий секторов первой необходимости».

Накануне Султан Джохора Ибрагим Искандарпризвал правительство Малайзии ввести карантин из-за роста случаев заражения коронавирусом в стране.

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Малайзии 27 мая превысил 7400. Это самый высокий показатель за все время пандемии.

Напомним, ранее правительство Малайзии ввело систему контроля за перемещениями граждан на национальном уровне до 7 июня 2021 года в качестве шага по сокращению распространения коронавируса.