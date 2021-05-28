Москва, , 21:24 — REGNUM Предупреждение направлено «Каналу Disney» Роскомнадзором в связи с выпущенным компанией Disney мультфильмом Out, «в котором главный герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию», сообщили 28 мая в пресс-службе российского ведомства.

Отметив, что телеканалу направлено «профилактическое письмо», Роскомнадзор сообщил:

«В письме отмечается, что российским законодательством подобная информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей (ст. 5 ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»)».

Российское ведомство напомнило, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации является, согласно ст. 6.21 КоАП РФ, административным правонарушением. Каналу Disney» порекомендовали «строго соблюдать законы РФ», не допуская демонстрацию контента, способного «причинить вред здоровью и развитию детей».

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