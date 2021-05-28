Рим, , 21:14 — REGNUM

88,1% всех фиксируемых в Италии новых случаев коронавируса относятся к британскому штамму, сообщил в пятницу, 28 мая, глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.

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7,3% случаев относятся к бразильскому штамму, фиксируется также незначительное количество зараженных индийским, южноафриканским и нигерийским штаммами.

По данным на 28 мая, в Италии умерли 125 919 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 126 (днем ранее — на 171). Число подтвержденных носителей выросло на 3738 (днем ранее — на 4147). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 209 707 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 246 270 человека — на 6836 меньше, чем днем ранее. Этот показатель вернулся к уровню октября 2020 года. Первую и повторную прививку сделали 11 129 519 человек, что составляет 18,48% населения Италии.