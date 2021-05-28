Донецк, , 20:58 — REGNUM Количество обстрелов территории ДНР со стороны украинских боевиков достигло за неделю 21, сообщил 28 мая журналистам заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

ВСУ обстреливали ДНР из миномётов калибра 120, 82 и 60 мм, из гранатомётов, вооружения БМП, стрелкового оружия, в том числе из крупнокалиберных пулемётов.

Под обстрелами украинских боевиков оказались районы посёлка шахты «Трудовская» (Петровский район Донецка), район аэропорта столицы ДНР, район Весёлого, Жабуньков, Спартака, посёлка шахты имени Гагарина (Горловка), район Новоласпы, Новой Марьевки, Лозового, Луганского, Ленинского и Коминтерново.

Басурин «В результате обстрелов поселка шахты «Трудовская» повреждены два жилых дома, трансформаторная подстанция и газопровод, обесточены четыре улицы: Марка Озёрного, Лётчиков, Черногорской и Павловской, без электроснабжения остались 390 жилых домов».

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