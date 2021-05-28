Пекин, , 20:54 — REGNUM На открытом заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Палестине постоянный представитель КНР при организации Чжан Цзюнь заявил о необходимости принять решительные меры в поддержку принципа «два государства для двух народов» и призвал международное сообщество принять активное участие в урегулировании палестинской проблемы. Об этом 28 мая сообщает Синьхуа, подчеркивая важность скорейшего прекращения огня и вооруженного насилия в зоне конфликта.

Пекин призывает все стороны, участвующие в противостоянии, проявить сдержанность и не допустить новой эскалации конфликта, а также предпринять дополнительные усилия по обеспечению гуманитарной помощи Палестине и снятию блокады с сектора Газа. КНР, как подчеркнул дипломат, принято решение об экстренной финансовой помощи палестинцам в размере 1 млн долларов, а также о пожертвовании 200 тыс. доз вакцин от коронавирусной инфекции.

Китай призывает Израиль создать для доставки гуманитарной помощи благоприятные условия. В политическом плане позиция КНР заключается в создании полностью независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и в границах 1967 года.