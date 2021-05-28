Вашингтон, , 20:48 — REGNUM В канун отмечаемого 29 мая Международного дня миротворцев ООН в штаб-квартире организации в Нью-Йорке состоялась церемония возложения венков в память о более 4 тыс. миротворцев, погибших при исполнении служебного долга под флагом организации. Об этом 28 мая сообщает Синьхуа, подчеркивая, что церемонию возглавил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Посмертно медалью Дага Хаммершельда награждены 129 миротворцев из 44 стран мира, которые погибли в 2020 — начале 2021 годов. Синьхуа отмечает, что среди награжденных — два китайских миротворца — Чэнь Шунь и Ван Сюйдун, погибшие при исполнении миротворческой миссии соответственно в Дарфуре и в Южном Судане.