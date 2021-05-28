Москва, , 20:47 — REGNUM Вместо того, чтобы реагировать на вопиющие нарушения прав человека на Украине, западные структуры озабочены «свободой слова в Белоруссии», говорится в опубликованном 28 мая заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Отметив, что ЮНЕСКО, Совет Европы, ОБСЕ и правозащитные структуры, пренебрегая своими прямыми обязанностями, перенаправляют энергию и усилия «на проблемы, которые не являются сферой их компетенции».

В частности, они «во весь голос озаботились» задержанием в Белоруссии белорусского гражданина Романа Протасевича. Однако при этом не упоминается, что он «служил в составе праворадикального батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Назвав «катастрофической» ситуацию со свободой слова на Украине, «где продолжаются избиения и запугивания журналистов, остаются нерасследованными их многочисленные убийства, бесцеремонно закрываются телеканалы, тысячами блокируются информресурсы в интернете», Захарова напомнила, что в этой стране уже в законах хотят «закрепить цензуру и уголовное преследование инакомыслящих», как и «дискриминационную языковую политику».

При этом «весь стройный хор международных чиновников молчит». Эту ситуацию российский дипломат назвала абсурдной.

Захарова «В тех случаях, когда требуется настоящая международно-правовая работа, основанная на универсальных юридически обязывающих международных документах, «удалые правозащитники» самоустраняются. А в вопросах, не входящих в их непосредственную компетенцию, разводят демагогию разной силы воздействия: от публичной травли неугодных до оказания давления на ход расследований и решения судов».

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