Пекин, , 20:42 — REGNUM По данным налоговых органов в Китае продолжается процесс постэпидемического восстановления экономики, о чем свидетельствуют показатели существенного роста количества новых налогоплательщиков за первые четыре месяца 2021 года. Об этом 28 мая сообщает Синьхуа, ссылаясь на информацию, обнародованную Главным государственным налоговым управлением КНР.

В стране в указанный период зарегистрированы 4,13 млн новых налогоплательщиков, и рост их количества по сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года превысил 58%. Причиной столь явной позитивной динамики признаются комплексные меры по улучшению деловой среды, которые приняты в стране.

Среди этих мер, по заявлению официального представителя налогового ведомства Жун Хайлоу, находятся льготная налоговая политика, оптимизация бизнес-среды и адресная помощь субъектам рынка.