Роли, США, , 20:41 — REGNUM Сегодня, 28 мая, нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо высказал свое мнение о следующем сопернике своей команды в плей-офф Кубка Стэнли. Во втором раунде «Каролина» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Они действующие чемпионы, а это о многом говорит. У «Лайтнинг» прекрасная команда. Нам нужно будет показать свой лучший хоккей, чтобы пройти дальше», — приводит слова финского хоккеиста официальный портал НХЛ.

В предыдущем раунде плей-офф «Каролина» в шести матчах смогла одолеть «Нэшвилл», а «Тампа» в тех же шести встречах взяла верх над «Флоридой».