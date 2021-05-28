Подгорица, , 20:39 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич не подписал основное соглашение с Сербской православной церковью в Белграде, хотя, как заявила Сербская православная церковь, оно было согласовано 27 мая утром.

Представители СПЦ заявили, что не понимают причин отказа от подписания договора, которые они воспринимают как дискриминацию. Они подчеркнули, что не откажутся от защиты святынь.

«Утром представители Священного Синода епископов и правительства Республики Черногория полностью согласовали текст Основного соглашения между Сербской Православной Церковью и государством Черногория», — говорится в заявлении Сербской Православной церкви.

Они также заявили, что Кривокапич опоздал на встречу.

«Премьер-министр правительства в Подгорице представил новые и пока невысказанные причины, по которым он считает, что подписание Соглашения должно быть отложено», — говорится в заявлении.