Пекин, , 20:38 — REGNUM В Китае объявлено об открытии с 26 июня пресс-центра по освещению торжеств, посвященных столетию КПК, основная часть которых пройдет 1 июля. Об этом 28 мая сообщает Синьхуа, подчеркивая, что у пресс-центра будет собственный сайт и его аккаунт в WeChat.

Центр будет открыт в отеле Beijing Media Center; в план его работы включены пресс-конференции, интервью, а также оказание необходимой информационной и технической помощи для китайских и иностранных журналистов.

Сообщается, что в целях противоэпидемической безопасности не планируется приглашение на торжества иностранных журналистов.