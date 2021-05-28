Барселона, Испания, , 20:35 — REGNUM Сегодня, 28 мая, журналист Фабрицио Романо в своем твиттере сообщил, что «Барселона» готова расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо.

По данным источника, каталонский клуб будет рассматривать трансферное предложение по бразильскому хавбека.

Также итальянский журналист опроверг информацию об интересе лондонского «Арсенала» к 28-летнему футболисту.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Коутиньо принял участие в 12 матчах и набрал 4 (2+2) очка по системе «гол+пас».