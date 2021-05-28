Екатеринбург, , 20:35 — REGNUM В Свердловской области с начала 2021 года потушили 520 природных пожаров. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

413 из них возникло по вине людей. Общая площадь, пройденная огнём, составила 23 570,94 га.

По сведениям областного министерства природных ресурсов и экологии, к 28 мая в регионе не было действующих лесных пожаров. Как сообщало ИА REGNUM, по причине высокой пожарной опасности посещение лесов области запрещено.

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