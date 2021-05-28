Подгорица, , 20:32 — REGNUM Директор Института общественного здравоохранения Черногории Игорь Галич сообщил 28 мая на пресс-конференции, число людей, зараженных коронавирусом в настоящее время составляет менее 1000 человек. Точное число активных случаев в составляет 973 человека, а за последние пять месяцев оно уменьшилось примерно в десять раз.

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«Это положительная тенденция, и эпидемиологическая кривая показывает, что эпидемия находится на самом низком уровне с июля 2020 года «, — сказал он.

По словам Галича, среднее количество пациентов на прошлой неделе составило 56.