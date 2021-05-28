Минск, , 20:32 — REGNUM Запрещённая в Белоруссии команда Nexta представила на своём YouTube-канале вторую серию нашумевшего антикоррупционного расследования, посвящённого доходам семьи Александра Лукашенко и его ближайшего окружения. За неполные сутки фильм «Золотое дно 2: в тени диктатора» посмотрело около миллиона пользователей, оставивших около 9 тысяч комментариев.

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В новой серии фильма особое внимание уделено контрабандным схемам, насыщающим российский рынок продовольствием из Евросоюза, а рынок ЕС — табачной продукцией белорусского производства. Названы фамилии белорусских бизнесменов, якобы извлекающих из нелегального бизнеса миллиарды долларов.

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Генпрокуратура Белоруссии не отреагировала на выход новой серии разоблачительного фильма от команды телеграм-канала, признанного в Белоруссии «экстремистским». Основатель скандального ресурса Роман Протасевич находится в следственном изоляторе с обвинениями в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Он был ссажен 23 мая с борта пассажирского лайнера Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске, арестован и, как заверяет председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, уже даёт признательные показания.