28 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Увеличение предложения жилья в ближайшее время, вероятно, будет задачей исключительно чиновников, отвечающих за строительную отрасль. Не потому, что банковский сектор им больше не помощник, хотя на самом деле «пора и честь знать». Эксперты предсказывают рост рисков для банковской сферы в случае ослабления профессиональными участниками этой сферы стандартов ипотечного кредитования и одновременного роста цен на жилье.

Галина Смирнова, , 21:30 — REGNUM На днях, как сообщал ТАСС, Всемирный банк в своем докладе отметил вероятность образования ценовых пузырей на некоторых региональных рынках недвижимости, при этом подчеркивая, что быстро растущая благодаря поддержке государства популярность ипотеки не привела к увеличению доли проблемных ипотечных кредитов — качество ипотечных кредитов не показывает каких-либо признаков ухудшения. Однако, как предполагают эксперты ВБ, риски этого, возможно, растут: если цены на недвижимость будут продолжать расти при стагнации реальных располагаемых доходов домохозяйств, долговая нагрузка заемщиков по вновь выданным ипотечным кредитам увеличится, что может повысить кредитные риски в банковской системе. По мнению авторов доклада международного финансового института, если льготная ипотечная программа будет продлена, то вероятно только лишь в нескольких российских регионах с низким уровнем спроса. Кстати, глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью изданию «Известия», рассуждая о возможных перспективах льготной ипотеки, озвучивал похожую точку зрения. По его словам, как антикризисную меру льготную ипотеку можно на какое-то время сохранить, оставив для отдельных категорий граждан, а также в целях поддержки экономики.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Понятно, что на жилье выросли цены, спрос начал опережать предложение, которое необходимо сбалансировать, например, за счет выдачи большего количества разрешений на строительство», — подчеркивал Кудрин в своем интервью изданию.

На проходившей на днях коллегии Минстроя, о чем сообщало РБК, вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин тоже говорил о том, что побороть рост цен на жилье возможно только с помощью увеличения объема предложения, призвав регионы к активным действиям в этом вопросе. К слову, подчеркивая также и важность в решении обозначенной задачи, вопрос необходимости сокращения административных барьеров в строительстве, Хуснуллин сказал, что в 2020 году объемы строительства жилья показывают рост к прошлогодним показателям на 28%, а число выдач разрешений на строительство растет с 2019 года впервые. По озвученным вице-премьером данным, на сегодняшний момент в стране выданы разрешения на строительство 200 млн квадратных метров. Заметим при этом, что перед российской строительной отраслью, по словам Хуснуллина, в этом году стоит задача ввести в эксплуатацию 85 млн квадратных метров жилья. Для сравнения: в прошлом году было построено 82,2 млн квадратных метров.

Сможет ли отрасль достичь установленного показателя при возникших сразу с нескольких сторон угрозах? Подорожала продукция деревообрабатывающей отрасли, за счет которой можно было бы быстро нарастить объемы строительства индивидуального жилья. Подорожал металл. Напомним, что в конце апреля антимонопольной службой были установлены признаки картельного сговора между компаниями, работающими на рынке металлопроката. Причем, как пишет РБК со ссылкой на заявление замглавы Минстроя Никиты Стасишина, сделанное в Воронеже, ФАС не выявила картельного сговора между застройщиками.

Новостройки Новосибирска Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Есть регионы, в которых представлено малое количество застройщиков, это привело к дефициту (предложения — прим. ред.), но то, что ставил задачу президент выяснить — был ли картельный сговор. По официальной версии ФАС, его нет», — цитирует РБК слова замминистра.

По официальной ли версии или не официальной, большого значения не имеет. Просто потому, что есть факт, который налицо — цены на жилье выросли, а значит приводимые экспертами доводы о том, что дополнительное стимулирование спроса в этой сфере через ипотеку может привести не только к ценовому пузырю на рынке недвижимости, но и к проблемам в банковской сфере — выглядит весомым аргументом к завершению действующей льготной ипотечной программы. Но как минимум до начала июля время еще есть. Центробанк России, как писала «Российская газета», повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом до 20% в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика, которые будут предоставляться с 1 августа 2021 года. Эту меру регулятор финансового рынка обосновывает необходимостью ограничить риски банков, связанные с ослаблением стандартов кредитования и ускоренным ростом цен на жилую недвижимость. Более того, Банк России говорит и том, что если факторы ускоренного роста цен на жилье или ухудшения стандартов кредитования сохранятся, то будет ставиться вопрос о дальнейшем ужесточении макропруденциальной политики по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам с высоким значением долговой нагрузки. В конце апреля, как сообщало тогда издание, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила о том, что уже видит как признаки перегрева на рынке ипотеки, так и снижения качества ипотечных кредитов. И тогда же глава Банка России заявляла, что считает необходимым вернуть надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом — от 15 до 20% к допандемийному уровню, собственно, что он и сделает с 1 августа.

Новостройки Москвы Григорий Фадеев © ИА Красная Весна

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, мнение которого публикует «Российская газета», считает, что решение Центробанка, скорее всего, приведет к росту ставок по кредитам с первоначальным взносом от 15 до 20% для заемщиков с высокой долговой нагрузкой, тогда как для заемщиков с низкой долговой нагрузкой банки постараются минимизировать рост ставки, поскольку конкуренция за качественных клиентов остается очень высокой, а нагрузка на капитал в таком случае вырастет не сильно. В свою очередь директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин, как пишет «РИА Недвижимость», предположил, что рост процентной ставки отразится в снижении спроса со стороны потенциальных заемщиков и объемов выдач кредитов с низким первоначальным взносом. Однако большинство экспертов склоняются к тому мнению, что все эти факторы все равно не вызовут сильного или резкого снижения цены на недвижимость.